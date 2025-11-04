شدد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحفاظ على التراث والآثار متجذر في السنة النبوية الشريفة.

واستشهد خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، بحديثين نبويين، مشيرا إلى أن «الاتجاه السلفي» يُسيد هذه الأحاديث ويعتبرها «قانونًا».

وأضاف أن الحديث الأول أخرجه أبو جعفر الطحاوي، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تهدموا آطام المدينة»، وفي رواية أخرى «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة».

وأوضح أن الآطام تعني «الأثار أو المبنى الأثري القديم، والقلعة»، موضحا أن هذه الآثار كانت «معالم المدينة» التي يستدل بها الناس.

وذكر أن حديث رواه الإمام أحمد، يروي فيه الصحابي الزبير بن العوام أنهم كانوا بعد صلاة الجمعة ينصرفون إلى «الآجام» وهي أيضًا بمعنى المعالم والآثار من أجل «التنزه والفسحة»، مشددا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حافظوا على الآثار ولم يهدموها.

ودعا إلى التفرقة بين مفهومين للإسلام، هما «الإسلام الواسع- والإسلام الضيق»، موضحا أن الإسلام الضيق، إسلام المتعصب لرأيه الذي يرى نفسه «الناجي وغيره هالك»، في حين أن الإسلام الواسع هو الذي يقبل الآخر، مؤكدا أن لفظ «الإسلام الواسع» هو «لفظ نبوي» أخرجه عبد الرزاق، والذي تعلم على يده الإمام أحمد بن حنبل؛ وليس لفظا من عنده.