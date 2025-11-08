يايسله بعد الفوز في ديربي جدة: فخور بالجميع والانتصار يُنسب للفريق كله

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه أمام الاتحاد بهدف دون رد، في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:“كانت مواجهة لا تُصدق، وأنا فخور بجميع اللاعبين، سواء من شاركوا في المباراة أو من بقوا على مقاعد البدلاء، وكذلك فخور بزياد الجهني الذي أظهر التزامًا كبيرًا بعد طرده في المباراة السابقة”.

وأضاف المدرب الألماني:“اللاعبون أظهروا انضباطًا عاليًا في التدريبات، والانتصار اليوم يُنسب للجميع دون استثناء. نؤكد مجددًا أن جدة دائمًا خضراء”.

وتابع:“كرة القدم ليست لعبة شطرنج تُدار كما تشاء، بل تعتمد على استغلال الأدوات المتاحة بأفضل شكل ممكن، ونحن نعمل بكل ما نملك لتحقيق الانتصارات”.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن.