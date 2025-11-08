الاتحاد الأيرلندي يصوت لصالح طلب حظر إسرائيل من مسابقات «يويفا»

صوت الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، السبت، لصالح تقديم اقتراح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقاته الأوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "في اجتماع استثنائي لاتحاد كرة القدم الإيرلندي، عرض قرار عادي على أعضاء الجمعية العامة للاتحاد، وقد أُقر القرار بأغلبية بلغت 74 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت".

وتابع: "نص القرار على تكليف مجلس إدارة الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بتقديم اقتراح رسمي (بمثابة طلب) للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطلب فيه إيقاف مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم فورا في مسابقات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه بندين مستقلين من النظام الأساسي للاتحاد".

ووفق البيان ذاته، فإن البندين الذين انتهكهما الاتحاد الإسرائيلي، أولهما "تنظيم الأندية في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مسابقات، دون موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في انتهاك لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (المادة 73) وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المادة 5)".

والبند الثاني، بحسب البيان، هو "فشل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في تنفيذ وتطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، في انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المادة 7 مكرر) واللوائح التأديبية ذات الصلة (يشار إليها مجتمعة باسم الانتهاكات)".

والاقتراح قدمه نادي بوهيميان، إلى الجمعية العامة للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، وتم التصويت عليه في اجتماع عام غير عادي بعد ظهر السبت، حيث عقد مباشرة قبل الاجتماع العام السنوي.

كان دانييل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميان إف سي، هو من اقترح هذا الاقتراح، إذ قال في وقت سابق إن الاقتراح سيتم إرساله من قبل الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم (بعد التصويت لصالحه) إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف: "لقد طلبنا من الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم توجيه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بموجب النظام الأساسي. يجب استبعاده من المسابقات، وهذا ما نأمل أن يحدث".

والشهر الماضي، أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التصويت الطارئ المقرر بشأن ما إذا كان سيعلق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب في غزة، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في المنطقة.

والخميس، طالب آلاف الأشخاص بمنع إسرائيل من المشاركة في مباريات كرة القدم الدولية، في احتجاج بمدينة برمنغهام البريطانية، قبيل مباراة أستون فيلا البريطاني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، على خلفية الإبادة التي جرت في غزة، حيث تكررت هذه النوعية من المظاهرت في أكثر من مدينة أوروبية بوقت سابق للسبب ذاته.

وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة ترامب.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.