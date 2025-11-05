المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المواطنان الفرنسيان المحتجزان أفرج عنهما بكفالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إن المواطنين الفرنسيين اللذين كانا معتقلين لأكثر من ثلاث سنوات في البلاد أفرج عنهما بكفالة بأمر قاض، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأضاف أنهما سوف يظلان تحت المراقبة حتى "المرحلة القضائية المقبلة" رغم أنه من غير الواضح متى ستتم تلك الخطوة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه تم إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين من سجن إيراني بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال بتهم تجسس قالت باريس إنها ليس لها أساس.

وأعرب ماكرون عن "الارتياح الشديد" لإطلاق سراح سيسيل كولر (41 عاما) وشريكها جاك باريس (72 عاما).

وكتب على موقع "إكس" "أرحب بهذه الخطوة الأولى"، مضيفا أن الحوار مستمر مع السلطات الإيرانية للسماح لهما بالعودة إلى فرنسا "في أقرب وقت ممكن".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على "إكس" إن كولر وباريس "سالمان" في المقر الفرنسي في طهران في انتظار "الإفراج النهائي" عنهما.

وقد تم اعتقال كولر وباريس في مايو 2022 أثناء زيارتهما لإيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي أن محكمة حكمت على الاثنين بالسجن لعشرات السنين بتهم التجسس.