الأربعاء 5 نوفمبر 2025 1:53 م القاهرة
صحة غزة: 850 شهيدا وجريحا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار


نشر في: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 1:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 1:06 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات القطاع استقبلت ثلاثة شهداء (شهيد جديد وشهيدان بالانتشال) وإصابتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 241، و إجمالي الإصابات 609، وإجمالي الانتشال 513 .

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,875 شهيدًا 170,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

