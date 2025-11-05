يديعوت أحرونوت: الائتلاف الحكومي يواجه صعوبة في حشد الأغلبية لمشروع قانون إعدام الأسرى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه صعوبة كبيرة في حشد أغلبية لصالح مشروع قانون عقوبة اعدام الاسرى الفلسطينيين، والذي كان من المقرر أن يُطرح للتصويت اليوم.

وأوضحت المصادر أن المشروع لن يُعرض على التصويت اليوم بسبب انسحاب عدد من النواب من دعم النصّ، مما يعيق تقدم التصويت ويزيد من حالة عدم الاستقرار داخل التحالف، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.

ويقضي التشريع المثير للجدل بأن المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من "يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد مواطن إسرائيلي"، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع، حيث تمت الموافقة عليه في اللجنة، وأُحيل إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يُجرى التصويت الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.