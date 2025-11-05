زهران ممداني بخطاب الفوز: أنا مسلم واشتراكي ديمقراطي وأرفض الاعتذار عن هذا

قال زهران ممداني الفائز بمنصب عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، إنه مسلم واشتراكي ديمقراطي، وإنه يرفض الاعتذار عن هذا.

جاء ذلك في خطاب النصر فجر الأربعاء، بعد أن أصبح أول عمدة مسلم لنيويورك بحصوله على 50.4% من الأصوات في الانتخابات، وفقاً لنتائج أولية غير رسمية.

وصرح في هذا الصدد قائلا: "أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي، أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا".

وأضاف مخاطبا الناخبين: "بهذا الفوز أطحنا بسلطنة سياسية في نيويورك، لقد منحتمونا الليلة تفويضا بالتغيير، منحتمونا تفويضا لنوع جديد من السياسة".

وأوضح أن نيويورك لن تكون بعد الآن مدينة تُكسب فيها الانتخابات عبر نشر خطاب الكراهية ضد المسلمين، وأنه سيطلق فيها عصر التغيير.

وتابع: "إذا كانت هناك طريقة واحدة لتخويف طاغية، فهي القضاء على الظروف التي تُمكّنه من الوصول إلى السلطة. هذه ليست مجرد طريقة لإيقاف (الرئيس دونالد) ترامب، بل هي طريقة لإيقاف من سيخلفه. لذا، يا دونالد ترامب، أقول لك، لأنني أعلم أنك تراقبني: ارفع مستوى الصوت".

وأكد ممداني أنه سيضع حدّا لثقافة الفساد التي تسمح لمليارديرات مثل ترامب بالتهرب من الضرائب والاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأردف: "نيويورك مدينة بُنيت على أيدي المهاجرين، وستظل – اعتبارًا من هذه الليلة – مدينة تُدار على أيدي المهاجرين. لذا، استمع إليّ أيها الرئيس ترامب: لكي تصل إلى أيٍّ منا، عليك أن تتجاوزنا جميعا".