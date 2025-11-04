مصممة أزياء حفل افتتاح المتحف الكبير: العمل بالكامل تم بأيدي مصريين في ورش مصرية

عبرت مي جلال مصممة أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على الأزياء، معلقة: "أول مرة أفهم الجملة دي إني بعيط من الانبساط".

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة المحور مساء الإثنين، أنها برفقة الستايلست ومصمم الملابس خالد عزام، عملا مع فريق كبير من المصممين المصريين، على مدار7 أشهر ونصف لإنتاج هذه الأزياء المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت أن الفنان مسئول عن خلق الجديد بروح فرعونية معروفة، وأن مساحة الخطأ غير متاحة، قائلة: "بعمل مجلدات للوصول للإسكتش النهائي، جميع التصميمات كانت بأيدي وورش مصرية، وكل جزء منها له رحلته الخاصة".

وثمّنت مشاركة مجموعة من المصممين الشباب في تنفيذ الأزياء والإكسسوارات خلال العرض، منهم ياسمين عبدالوهاب للإكسسوارات، ومحمد خفاجي في الأزياء، وفؤاد سركيس الذي صمم جزء اصطفاف الشباب الحاصلين على ميداليات أوليمبية والفنانين المشاركين في العرض.

وتابعت أن المصممة نور عزازي صممت فستاني شيرين أحمد وياسمينا العبد ، بينما اهتمت سها مراد بإطلالات السوبرانو فاطمة سعيد وحنين الشاطر، مؤكدة على طابعهما الملكي الفرعوني البعيد عن فساتين الاستعراضات و"الرد كاربت".