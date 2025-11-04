المصري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد عيد وخالد صبحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي خالد صبحي وأحمد عيد في الفترة الماضية.

وقال أبو قمر عبر إم بي سي مصر 2: "تفاوض الأهلي لضم أحمد عيد وخالد صبحي؟ كلام ليس له أساس من الصحة، الثنائي متواجد معنا ويشعر بالارتياح، وكل اللاعبين سعداء بالتواجد في نادي المصري".

وعن مجموعة فريقه في الكونفدرالية.. قال: "وضعنا في مجموعة واحدة في الكونفدرالية مع الزمالك "قرعة رخمة" لأننا كنا نتمنى التواجد في مجموعة أخرى وملاقاة الزمالك في النهائي".

وأضاف: "المصري يقدم مباريات كبيرة، كنادي جماهيري يتواجد ضمن الـ 4 الكبار في الدوري لأكثر من موسم غير الزمالك والأهلي فهذا إنجاز كبير للغاية في ظل ارتفاع أسعار سوق الانتقالات خاصة في وجود بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتابع "المصري يصرف الكثير في سوق انتقالات اللاعبين؟ وجود شخص مثل كامل أبو علي يساهم كثيرا بجانب جزء من المحافظة، لكن الأمور صعبة".

وواصل "الأندية الجماهيرية إلى أين؟ لا بد من عمل شيء لأجل هذه الأندية، حتى القانون لم يلب طموحات الأندية الجماهيرية التي تنقرض، انظر إلى الإسماعيلي على سبيل المثال".

وأكمل: "المصري لا يلعب على ملعبه ونأجر في الخارج، ننافس بقوة ولا نلعب على ملعبنا".

وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب على ملعب السويس بدلا من برج العرب غير المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي، سنكمل البطولة على ملعب السويس ونحن لعبنا بالفعل في الكونفدرالية ضد الاتحاد الليبي".