دمشق تتسلم الدفعة الأولى من المعتقلين السوريين في لبنان

تسلمت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

ووصلت الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا في سجن رومية المركزي وغيره في لبنان إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية والمغتربين السورية وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وصول الدفعة الأولية " يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان، والمتضمنة نقل المحكومين السوريين من لبنان (بلد صدور الأحكام الخاصة بالموقوفين)، إلى بلدهم سوريا ".

وقال وزير العدل السوري مظهر الويس: "بعد جهود مكثفة بذلتها وزارة العدل، تسلّمنا اليوم الدفعة الأولى من السجناء، والبالغ عددهم (132 شخصاً)، بموجب الاتفاقية المبرمة مع الجانب اللبناني".

وشكر الويس، عبر صفحات وزارة العدل السورية على مواقع التواصل، "الأشقاء في لبنان على تعاونهم وتسهيل إنجاز هذه الخطوة، ونؤكد استمرارنا في تنفيذ كامل بنود الاتفاقية وفق الأصول القانونية المعتمدة".

وعقدت السلطات السورية واللبنانية، عدة اجتماعات لأجل انهاء ملف الموقوفين السوريين في لبنان ونقلهم إلى سوريا.

وشهد عدد من المناطق السورية خروج مظاهرات تطالب بنقل المعتقلين السوريين في لبنان الى سوريا نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون في سجن روميه، بحسب أقاربهم.

ويقدر عدد المعتقلين السورين في لبنان بأكثر من 2000 معتقل.