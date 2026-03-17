السعودية تتعرض للأسبوع الثاني لأمطار رعدية وسيول وتساقط برد

حذرت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، من تعرض عدد من مناطق المملكة لأمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان سيول وتساقط برد، اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في بيان مساء الثلاثاء، بـ"هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء حتى الإثنين المقبل".

وأوضحت أن منطقتي مكة المكرمة والرياض، ستتأثر بأمطار تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وستشهد مناطق منها الحدود الشمالية والمدينة المنورة والشرقية، تأثرا بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.

وهذا التحذير هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذ أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيرا مشابها في 10 مارس الماضي، من هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم 11 إلى 15 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التحذير في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة أمنيا، مع استمرار التوترات في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نهاية فبراير الماضي.