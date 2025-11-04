أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و145 ألفا و670 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و145 ألفا و670 فردا، من بينهم 840 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11326 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و23532 مركبة قتالية مدرعة، و34249 نظام مدفعية، و1535 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1235 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و77860 طائرة مسيرة، و3918 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و66504 من المركبات وخزانات الوقود، و3990 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.