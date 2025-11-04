التعليم: بدء تسليم كتيبات التقييم لطلاب مدارس التعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، لتسليم كتيب تقييمات لطلاب مدارس التعليم الفني بنوعياته "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي"، وذلك في إطار تنظيم أعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة لسوق العمل، موضحة أنه تم طباعة كتيب أدلة والذي تم إعداده توفيراً للوقت والجهد المبذول في عملية تقييم الطلاب.

وأوضحت الوزارة ضوابط تسليم كتيبات التقييم كالتالي:

- تلتزم لجنة التقييم والتحقق بأخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره بعدم العبث في الكتيب أو إجراء أي تعديلات فيه أثناء إجراء التقييمات مع التأكيد على الطلاب بمسئوليتهم الكاملة في حال حدوث أي تعديل أو عبث من جانبهم بأدلة التعلم المتضمنة بالكتيب وتحملهم جميع التكاليف والعواقب المترتبة على ذلك.

- تسلم لجنة التقييم الكتيبات للمقيم في اليوم المخصص للتقييم وقبل ميعاد التقييم بفترة كافية مع توقيع المقيم على سجل تداول الكتيب بالاستلام والتزام المقيم بتسليم الكتيبات للجنة بعد انتهاء التقييم مباشرة.

- يتم تنظيم أعمال تصحيح الاختبارات التحريرية "أدلة التساؤل" المتضمنة بالكتيب، على أن يتم التصحيح في نهاية اليوم أو اليوم التالي له، ويتم تبادل الكتيبات بين المقيمين أثناء أعمال التصحيح تحت إشراف ومسئولية لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة.

- يلتزم المقيمين بعد الانتهاء من أعمال التقييم بتسجيل النتائج بفهرس أدلة الوحدة مع وضع علامة () للطالب الجدير وعلامة (×) للطالب غير الجدير أمام فرص التقييم، وذلك لضمان عدم العبث أو التلاعب بنتائج التقييمات بالكتيب من جانب الطلاب.

-فيما يخص التقييمات التي تم إجراؤها قبل ورود الكتيبات لمدارس التعليم الفني، يتم الاحتفاظ بأدلة التعلم في ملف إنجاز الطالب لكل وحدة، وبعد الانتهاء من جميع التقييمات الخاصة بالوحدة وقبل إجراء أعمال التحقق الخارجي يتم إرفاقها بالكتيب.

- بالنسبة للكتيبات التي لم يدرج بها الاختبارات التحريرية، يقوم الطالب بتسجيل تاريخ التقييم بالكتيب ورقم مخرج التعلم وتسجيل إجابته عن الأسئلة في المكان المخصص للإجابة بالكتيب على أن يحتفظ بنسخة من نموذج الأسئلة الاختبار التحريري بملف إنجاز الطالب.