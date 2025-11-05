توتنهام بعشرة لاعبين يفترس كوبنهاجن برباعية في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدما بهدف برينان جونسون في الدقيقة 19.

وبعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني أضاف ويلسون أودوبيرت الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.

لكن الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام تعرض لموقف حرج بعدما اضطر لإكمال اللقاء بنقص عددي بعد طرد برينان جونسون في الدقيقة 57.

ورغم النقص العددي، اجهز الفريق الإنجليزي على ضيفه بهدفين في غضون أقل من ثلاث دقائق، حيث سجل ميكي فان دي فين وجواو بالينيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 و67.

حقق توتنهام الإنجليزي فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفريق الدنماركي عند نقطة واحدة في المركز الثالث والثلاثين.

وفي الجولة القادمة سيخوض توتنهام اختبارا صعبا أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر في مواجهة مكررة من كأس السوبر الاوروبي مطلع الموسم الجاري.

أما كوبنهاجن سيستقبل كايرات ألماتي الكازاخي في نفس اليوم، ساعيا لتحقيق فوزه الأول في مرحلة الدوري.