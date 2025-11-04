نهر هيكتوريا الجليدي في أنتاركتيكا يسجل أسرع تراجع بالتاريخ الحديث خلال 2022

أظهرت دراسة علمية نشرت أمس الاثنين أن نهر هيكتوريا الجليدي الواقع في شرق شبه جزيرة أنتاركتيكا، تراجع بأسرع وتيرة مسجلة في التاريخ الحديث خلال عام 2022.

ووجد فريق من الباحثين أن نحو 50% من مساحة النهر الجليدي تفككت خلال شهرين فقط، وذلك بعد تحليل بيانات جيوفيزيائية وصور أقمار اصطناعية على مدى فترة زمنية.

وقال الفريق إن نهر هيكتوريا تراجع بمقدار نحو 25 كيلومترا خلال الفترة بين يناير 2022 ومارس 2023، من بينها نحو 8 كيلومترات فقدت بين نوفمبر وديسمبر 2022 وحدهما.

وأوضح الفريق، الذي يقوده باحثون من جامعة كولورادو بولدر، أن الطبقة الصخرية المسطحة التي يرتكز عليها النهر الجليدي جعلته يطفو بعدما خف وزنه بشكل كبير وسريع، مما أدى إلى تفككه بشكل متسارع.

وقالت الباحثة الرئيسية نعومي أوشوات إن استخدام الفريق لبيانات الأقمار الاصطناعية على فترات زمنية مختلفة كان أساسيا في رصد سرعة التراجع.

وقال تيد سكامبوس، عضو الفريق، إن تراجع النهر الجليدي "صادم بعض الشيء، فهذا التراجع السريع يغير حقا ما هو ممكن للأنهار الجليدية الأخرى الأكبر حجما في القارة".