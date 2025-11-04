قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد في الوقت الحالي «بداية مرحلة استقرار حقيقية» بعد فترة من التذبذب الكبير في الأسعار.

وأرجع خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» أسباب الانخفاض إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، بالإضافة تسهيل الدولة إجراءات الاستيراد، وكذلك تراجع سعر صرف الدولار، مؤكدا أن الاستمرار في ذلك سيؤدي إلى المزيد من التراجع.

وأضاف أن أسعار الأعلاف شهدت «تراجعا ملحوظا» انعكس على انخفاض أسعار منتجات مثل بيض المائدة والألبان.

وأشار إلى تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة، موضحا أن تكاليف النقل تؤدي إلى اختلافات في الأسعار.

نوه إلى أن المنافذ التابعة للدولة والقوات المسلحة تقدم أسعارًا أقل من المتوسط العام في السوق، مشيرا إلى أن «المستهلك يشعر بالفارق الآن في انخفاض سعر السكر والبيض».

ولفت إلى انخفاض سعر كيلو السكر ليتراوح بين 24 إلى30 جنيهًا، في حين تراجع سعر كرتونة البيض بين 130 إلى 150 جنيها.