قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج «مشروعك» الذي انطلق في الربع الثاني عام 2015، يؤكد حرص الدولة على دعم الشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا، وتغيير حياة آلاف الأسر المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن البرنامج منذ انطلاقه ساهم في تمويل 228 ألف مشروع بمختلف محافظات الدولة المصرية، بإجمالي قروض 36 مليار جنيه، بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك مصرية.

وأوضح أن البرنامج خلق فرص عمل حقيقية - مباشرة وغير مباشرة - بعدد 1.5 مليون فرصة دائمة في مشروعات إنتاجية وخدمية بمجالات: الزراعة والتجارة والصناعة.

وأشار إلى أن الأشخاص الراغبين في التقديم ضمن البرنامج بإمكانهم التوجه إلى مقر «مشروعك» بديوان عام المحافظة، واصطحاب الأوراق المطلوبة وفكرة المشروع وبطاقة الرقم القومي.

وأكمل: «إذا كان الشخص لا يمتلك فكرة، نبحث معه دراسته وخبرته والمجال الذي يرغب في العمل فيه، ثم نبدأ بناء الفكرة والدراسة التمهيدية للمشروع، وتكون الدراسة متأنية وحقيقية لنضمن تحقيق نجاحات».

ولفت إلى أن «الشخص صاحب الفكرة والذي لا يمتلك الخبرة، يتم تدريبه وتأهيله وتوجيهه، ثم يجلس بعدها مع الزملاء المعنيين في البنوك لاختيار برنامج التمويل المناسب».

وقالت وزارة التنمية المحلية، إن برنامج «مشروعك» ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي، في تمويل نحو 228 ألف مشروع صغير ومتوسط بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض 36 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن «مشروعك» يعد ذراعاً تمويلياً وتنموياً يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل ويحفزهم على العمل الحر والإنتاج.