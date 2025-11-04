أمير قطر: الفلسطينيون بحاجة إلى الدعم لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أن الفلسطينيين بحاجة إلى الدعم لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن الشيخ تميم قوله ، خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية اليوم :"ندعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي".

وتابع :"آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه"، معربا عن "صدمته من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر وإدانته القاطعة لتلك الفظائع".

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار ".