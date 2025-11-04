قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة السينمات والمسارح التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة إحياء المنشآت التاريخية ودعم الحراك الثقافي والفني في مصر.

وأضاف وزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، على قناة «النهار»، مساء اليوم الاثنين، أنه قام بجولة ميدانية في عدد من السينمات والمسارح بوسط القاهرة، بدأت بمسرح مصر في شارع عماد الدين، مؤكدًا أنه سيكون إضافة كبيرة للحياة المسرحية، وقد تم الانتهاء من معظم أعمال الكهرباء والتجهيزات به تمهيدًا لافتتاحه قريبًا استعدادًا لموسم الشتاء القادم.

وأوضح الوزير أنه تفقد أيضًا سينما ديانا، التي تتميز بطابعها التراثي الفريد، موضحًا أنها تعرضت لفترة من الإهمال خلال السنوات الماضية، وأنه سيتم تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة للحفاظ على قيمتها التاريخية، خاصة أنها من دور العرض ذات الشاشة الواحدة.

وأشار إلى أن بعض السينمات الجديدة يمكن تصميمها لتشمل أكثر من شاشة عرض، بهدف تحقيق رواج جماهيري، وتوفير خدمات ضيافة متكاملة.

وأكد وزير الثقافة أنه تم بالفعل رفع كفاءة عدد من السينمات في القاهرة والإسكندرية، من خلال ميزانية الوزارة وشراكات مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، بهدف تقديم خدمة سينمائية ميسّرة بأسعار مناسبة للجمهور.

وفيما يخص المسرح القومي، قال «هنو»، إن هناك 3 مسارح في منطقة العتبة وهي: مسرح الطليعة، ومسرح الطفل، والمسرح القومي، مشيرًا إلى دراسة مقترح فتح مداخل جديدة للمسارح من ناحية حديقة الأزبكية لتسهيل الحركة وزيادة الإقبال الجماهيري، ما قد يسهم أيضًا في تنشيط الحديقة نفسها ثقافيًا وفنيًا.

وتحدث الوزير كذلك عن استوديو مصر، مؤكدًا أن هناك زخمًا كبيرًا لتطويره وتأجيره لعدد من شركات الإنتاج السينمائي، حتى يعود بكامل طاقته الإبداعية، لافتًا إلى أن بعض الاستوديوهات الأخرى تحتاج إلى رفع كفاءة وتحديث شامل.

كما كشف وزير الثقافة عن دراسة لإنشاء متحف خاص بالسينما المصرية، يضم الآلات والمعدات التاريخية المستخدمة في صناعة السينما، بحيث يكون نافذة توثيقية وإبداعية لتاريخ الفن في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية متكاملة لإبراز المشهد الثقافي المصري بصورة أكثر إبهارًا وتفاعلًا مع الجمهور.