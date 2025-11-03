تحدث الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن التألق اللافت لابنتيه، عازفتي الكمان أميرة ومريم، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى البلد» مساء اليوم، إن مجرد المشاركة كـ «ترس صغير» في هذا الحدث التاريخي الضخم وضع مسئولية كبيرة على عاتق ابنتيه، مضيفا أن الأمر تطلب تحضيرا نفسيا وذهنيا.

وأرجع قدرتهما على استيعاب هذه المسئولية إلى شغفهما الكبير بالحضارة المصرية، الذي يمتلكانه «منذ الصغر» والتعمق بدراستهما في مدارسهما بألمانيا والنمسا.

وأشار إلى ارتباطهما بوطنهما الأم رغم نشأتهما في الخارج، قائلا: «أنا من يوم ما اتولدوا ما بكلمهمش غير عربي».

ولفت إلى حرصهم على تسجيلهما في مدارس عربية، وتنظيم زيارات متكررة لمصر تصل أحيانًا إلى ست مرات في العام؛ بهدف ربطهما بمصر وترسيخ إحساسهما بالانتماء للوطن.

وكشف عن مشاعر جدهما، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدا أنه كان على علم بالمشاركة، وشعر بـ «سعادة كبيرة»، ورأى في حفيدتيه «استكمالا لرسالته الفنية الراقية» التي كرس حياته لنشرها.

وأرجع الفضل الأكبر في نجاحهما لوالدتهما، قائلا: «والداتهم بنسبة 90%هي المسئولة عن تربيتهم الفنية والموسيقية ونظام حياتهم»، مشيرا إلى أنها عازفة بيانو أيضا.

وأضاف أن ابنته مريم طلبت تعلم الكمان في عمر الثلاث سنوات ونصف، إصرارًا منها على تقليد أختها الكبرى.