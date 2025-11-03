مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا زلزال شمال البلاد

أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي لأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.

وأكد مجلس تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى سرعة التحرك لتقديم المساعدات العاجلة، وإنقاذ المتضررين، والتخفيف من معاناتهم.

وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن زلزال قوي ضرب شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 19 شخصا على الأقل، وإلحاق أضرار بأحد أجمل مساجد البلاد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وبلغت قوة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر في مدينة مزار شريف، إحدى أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في شمال باكستان، وعلى عمق ضحل يبلغ 28 كيلومترا (17.4 ميلا)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.