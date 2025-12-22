قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدواء الناقص هو الدواء الذي لا يوجد له مثيل أو بديل في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدواء المثيل هو الذي توجد في تركيبته نفس المادة الفعالة بنفس طريقة التعاطي سواء حقن أو أقراص، أما الدواء البديل هو الذي يوجد في نفس المجموعة العلاجية لكنه مختلف في المادة الفعالة.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية بهذا المعنى، موضحًا أن دواء معينًا قد لا يكون متوفرًا باسم تجاري معين لكن له ثلاثة أو أربعة مثائل وله على الأقل أربعة أو خمسة بدائل.

وتابع: «بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية أستطيع أن أؤكد جازمًا بأنه لا يوجد نقص في أدوية علاج البرد».

وسبق أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق.

وأوضح أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية؛ أفادت أن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

وأكدت الهيئة توافر مختلف الأدوية، إلى جانب وجود بدائل لها، بما يضمن استمرارية حصول المرضى على العلاج اللازم في جميع الأوقات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع بشكل دوري ومستمر موقف توافر الأدوية الحيوية، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية.

ولفت إلى أنه في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية رقم (15301) للإبلاغ عن نقص الأدوية.