تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على تشكيل الفراعنة لمواجهة زيمبابوي مساء اليوم الأربعاء على ملعب أدرار، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

وفضل المدير الفني تحقيق توازن بين التشكيل الأساسي وبدلاء الفريق، لتوفير قوة إضافية عند الحاجة إليهم.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كل من:

«أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل الفراعنة الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح