إعلان مرتقب لترامب في ظل التوترات مع فنزويلا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، الإدلاء بإعلان يشاركه فيه وزير الحرب بيت هيغسيث، في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصعيدا ملحوظا.

وأظهر البرنامج اليومي لترامب الذي نشره البيت الأبيض، أن الإعلان سيُلقى عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (ت.غ-5).

وسيشارك ترامب في المؤتمر الصحفي، كل من هيغسيث، ووزيرا الخارجية ماركو روبيو، ووزير البحرية جون فيلان.

ولم يُفصح البيت الأبيض عن فحوى الإعلان، غير أن توقيته الذي يتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، لفت الأنظار.

في المقابل، أفادت بعض التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية بأن التصريح قد يكون متعلقا ببناء سفن جديدة ستنضم إلى الأسطول البحري الأمريكي.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأصدر ترامب في أغسطس الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في فنزويلا، والاستعداد لصد لأي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.

وفي الأيام الماضية احتجزت الإدارة الأمريكية ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، في أعقاب إعلانها أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات.