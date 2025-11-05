بيرني ساندرز: ممداني حقق أحد أعظم المفاجآت السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث

اعتبر السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز أن المرشح الديمقراطي زهران ممداني تمكن بفوزه في انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك من تحقيق أحد أعظم المفاجآت السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث.

وقال ساندرز في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"ابتداءً من نسبة 1% فقط في استطلاعات الرأي، تمكّن زهران ممداني من تحقيق واحدة من أعظم المفاجآت السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث".

وأضاف ساندرز: "نعم. يمكننا أن نُنشئ حكومة تمثل الطبقة العاملة وليس الـ 1% فقط".

وتابع :"أتطلع للعمل مع زهران بينما يبني مدينة تعمل من أجل الجميع".

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات حصول ممداني على 50.4% من الأصوات مقابل 41.6% لمنافسه المرشح المستقل أندرو كومو بينما جاء الجمهوري كورتس سيلوا في المركز الثالث بنسبة بلغت 7.1%، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الامريكية.

ويُمثل فوز ممداني انتصارا للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

ووجه العمدة المنتخب ممداني، أربع كلمات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ارفع صوتك"، خلال خطابه احتفالًا بفوزه المتوقع، متعهدا بـ"إطلاق جيل من التغيير" رافضا سياسات الرئيس.

وقال ممداني: "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".

وأضاف ممداني، الذي واجه انتقادات حادة خلال حملته الانتخابية بسبب عمره ودينه وانتمائه الاشتراكي، خلال خطاب فوزه إنه يرفض الاعتذار عن هويته، قائلا: "يُقال إنني لست المرشح المثالي. أنا شاب رغم كل ما بذلته من جهد لأصبح أكبر سنًا. أنا مسلم. أنا اشتراكي ديمقراطي. والأهم من ذلك كله، أنني أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وحقق ممداني تاريخا جديدا باعتباره أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك وأول شخص من جنوب آسيا يتولى هذا المنصب، وأحد أصغر من انتُخبوا عمدة في العصر الحديث.

من جهته، لجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى منصة "تروث سوشيال"، لينأى بنفسه عن النتائج المخيبة للآمال التي حققها الجمهوريون في الانتخابات.

وفي أول تعليق علني له عقب إعلان نتائج انتخابات الثلاثاء، صرّح الرئيس الأمريكي قائلا: "لم يكن اسم ترامب مدرجًا في قوائم الاقتراع، وكان الإغلاق الحكومي السببين الرئيسيين لخسارة الجمهوريين في الانتخابات الليلة".

وسيطر الحزب الديمقراطي على المشهد السياسي بانتصارات رئيسية في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي ومدينة نيويورك، مما أدى إلى بناء زخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.