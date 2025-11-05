سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الفلبينية، الأربعاء، مقتل 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين جراء إعصار "كالمايجي" الذي ضرب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وذكر البيان، أن 49 من حالات الوفاة حدثت في منطقة "جيبو" ومعظمها بسبب انهيارات أرضية وسيول.

وأكد البيان، استمرار جهود البحث عن الأشخاص الـ 26 المفقودين جراء الإعصار.

ووفقًا لصحف محلية، تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو مخصصة لتقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الإعصار، في منطقة "أغوسان ديل سور"؛ ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد طاقمها.

والاثنين الماضي، أجلت السلطات عشرات آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار، وحذرت الصيادين من الإبحار.

تجدر الإشارة إلى أن 7 آلاف و300 شخص لقوا مصرعهم جراء إعصار "هايان" الذي ضرب الفلبين في نوفمبرعام 2013.​​​​​​​