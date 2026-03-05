وزير الحرب الأمريكي يحث الحلفاء في أمريكا اللاتينية على مواجهة عصابات المخدرات بقوة

دعا وزير الدفاع بيت هيجسيث، اليوم الخميس، دول أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ نهج أكثر صرامة في مواجهة عصابات المخدرات، محذرا من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تضطر إلى التحرك بمفردها إذا فشلت الحكومات في مكافحة المنظمات الإجرامية التي تهدد الولايات المتحدة وأمن حدودها بشكل مباشر.

وقال هيجسيث في خطاب ألقاه في القيادة الجنوبية الأمريكية في ميامي بحضور مسئولي دفاع من حكومات حليفة في المنطقة: "إن أمريكا مستعدة للتصدي لهذه التهديدات وشن الهجوم بمفردها إذا لزم الأمر."

وجاءت تصريحات هيجسيث خلال ما وصفته وزارة الدفاع بأنه أول "مؤتمر للأمريكيتين لمكافحة عصابات المخدرات"، بمشاركة ممثلين من الأرجنتين وهندوراس والدومينيكان، إلى جانب أكثر من 12 حكومة محافظة متحالفة بشكل وثيق مع ترامب. وقد جاء معظم القادة العسكريين إلى فلوريدا برفقة رؤسائهم، الذين من المقرر أن يحضروا بعد غد السبت قمة مع ترامب في نادي الجولف القريب خاصته.

وأضاف وزير الدفاع أن الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية لهما إرث مسيحي مشترك، وأن هذا الإرث أصبح على المحك نتيجة عقود من التقاعس والاكتفاء بالاعتماد على نهج إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في نصف الكرة الأرضية الغربي.