ياسر جلال يصل إلى الجزائر للمشاركة في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

وصل الفنان ياسر جلال إلى مدينة وهران الجزائرية؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، التي تقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 5 نوفمبر الجاري.

ويحل ياسر جلال ضيف شرف على المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يتم تكريمه عن مجمل أعماله الفنية ومسيرته المتميزة في الدراما والسينما المصرية؛ تقديرا لما قدمه من شخصيات تركت بصمة قوية في وجدان الجمهور العربي خلال السنوات الأخيرة.

وعبر الفنان ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، موجها رسالة شكر عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها: "الجزائر الحبيبة بلد الشجعان، أصحاب النضال الوطني المشرف، شكرا على التكريم الجميل ده، وسعيد جدا بتواجدي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بين أشقائي في الجزائر".