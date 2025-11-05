 بعد فوزه بالانتخابات.. ممداني: نيويورك ستكون النور وسط الظلام السياسي وستبقى مدينة المهاجرين - بوابة الشروق
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 10:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

بعد فوزه بالانتخابات.. ممداني: نيويورك ستكون النور وسط الظلام السياسي وستبقى مدينة المهاجرين

نيويورك - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 9:28 ص

تبنى زهران ممداني موقفا تصادميا مباشرا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حديثه لأنصاره بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال ممداني في حي بروكلين بنيويورك "في هذه اللحظة من الظلام السياسي، ستكون نيويورك هي النور".

ووجه ممداني حديثه مباشرة لترامب، الذي تتخذ إدارته إجراءات حاسمة ضد الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

وقال ممداني / 34 عاما/ الذي انتقل إلى نيويورك قادما من أوغندا مع أسرته وهو في عمر السابعة " نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين، مدينة قام ببنائها المهاجرون، ويدعمها المهاجرون، وابتداء من الليلة، يقودها مهاجر".

وأضاف" لذلك أسمعني أيها الرئيس ترامب عندما أقول، لكي تصل إلى أي منا، يجب أن تتجاوزنا جميعا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك