تبنى زهران ممداني موقفا تصادميا مباشرا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حديثه لأنصاره بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال ممداني في حي بروكلين بنيويورك "في هذه اللحظة من الظلام السياسي، ستكون نيويورك هي النور".

ووجه ممداني حديثه مباشرة لترامب، الذي تتخذ إدارته إجراءات حاسمة ضد الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

وقال ممداني / 34 عاما/ الذي انتقل إلى نيويورك قادما من أوغندا مع أسرته وهو في عمر السابعة " نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين، مدينة قام ببنائها المهاجرون، ويدعمها المهاجرون، وابتداء من الليلة، يقودها مهاجر".

وأضاف" لذلك أسمعني أيها الرئيس ترامب عندما أقول، لكي تصل إلى أي منا، يجب أن تتجاوزنا جميعا".