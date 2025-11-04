 نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل في يناير - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:18 ص
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:01 ص

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى قرب رحيل كوبي ماينو لاعب خط الوسط الشاب، بصفوف مانشستر يونايتد عن صفوف الفريق.

ويحيط الغموض بمستقبل اللاعب خاصة في ظل عدم مشاركته بانتظام مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق.

ومنذ بداية الموسم ارتبط اسم ماينو بالانتقال إلى أكثر من نادٍ داخل وخارج إنجلترا من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

وقال موقع "تيم توك" الإنجليزي إن ماينو بات قريبا من مغادرة اليونايتد في يناير المقبل، في ظل اهتمام كبير من جانب نابولي الإيطالي باستعارة اللاعب صاحب الـ 20 عاما.

وظهر ماينو في 8 مباريات فقط هذا الموسم أغلبها كبديل، لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع هدفا وحيدا.


