الرئيس الباكستاني يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

يشارك الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر لمدة 3 أيام ، تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل زرداري إلى مطار حمد الدولي بالدوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

وخلال القمة، سيسلط رئيس باكستان الضوء على مبادرات بلاده بشأن النمو الاقتصادي الشامل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على برنامج دعم الدخل "بينظير"، وهو برنامج في باكستان يهدف إلى توفير دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على تحسين ظروفها المعيشية، وذلك كمحور للجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتمكين الفئات الضعيفة .

وسيبحث زرداري أيضًا دور باكستان في إطلاق مبادرة "الميثاق الاجتماعي وفرص العمل" (2026-2028) المتوافقة مع إعلان الدوحة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل العمال في القطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، مع تعزيز العمل اللائق والوظائف الخضراء.

وتتماشى هذه المبادرة مع الخطط الوطنية وإعلان الدوحة السياسي والالتزامات العالمية بشأن الحماية الاجتماعية وتمويل التنمية.

وسيؤكد الرئيس زرداري على أهمية تأمين الموارد المالية للتغيرات الاجتماعية والبيئية، وحافز أهداف التنمية المستدامة، والمبادرات العالمية الأخرى.

وعلى هامش القمة، سيعقد زرداري اجتماعات مع قادة عالميين وإقليميين، بمن فيهم كبار المسؤولين في قطر، بالإضافة إلى رؤساء المنتديات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وسيحضر القمة التي تستضيفها قطر، العديد من قادة العالم بهدف مضاعفة الجهود العالمية نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي ستلي اعتماد الإعلان السياسي للدوحة في ختام أعمالها.