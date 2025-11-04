قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة 60 مليار دولار بحلول 2030، وفقا للدراسات التي أجرتها الهيئة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» أن الدراسة تحدد المزايا النسبية والتنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تركزت في ثمانية قطاعات رئيسية هي الطاقة الخضراء، والصناعة، والتعليم والصحة، واللوجستيات، والزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه أن مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2026 هو 15 مليار دولار، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة، لا يمكن الاعتماد عليها كجزء من التدفقات المستدامة، فالتركيز ينصب على الاستثمارات التي تتسم بالاستدامة.

وأوضح أن 1224 مشروعا قائما في المناطق الحرة، برؤوس أموال تصل إلى 15 مليار دولار، تساهم وحدها بـ 22% من إجمالي صادرات مصر، مشيرا إلى تراوح الصادرات بين سلعية وبترولية وخدمية.

وأشار إلى أن هذه المناطق، توفر 228 ألف فرصة عمل، لافتا إلى وجود 9 مناطق حرة عامة وحوالي 218 منطقة حرة خاصة.