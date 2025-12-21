زيلينسكي يعتزم التشاور مع الحلفاء الأوروبيين عقب محادثات في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، تأييده عقد اجتماع جديد مع الحلفاء الأوروبيين، عقب محادثات جرت بين وفد أوكراني والجانب الأمريكي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس"، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره: "هناك شعور مشترك بأنه بعد الجهود التي بذلها فريقنا الدبلوماسي في الولايات المتحدة، ينبغي لنا الآن إجراء مشاورات مع الشركاء الأوروبيين في إطار أوسع."

وأضاف أن الوفد الأوكراني في فلوريدا يعمل مع المفاوضين الأمريكيين، وأن هناك تقدما يجرى إحرازه بوتيرة سريعة.

ولفت إلى أن هناك مفاوضات "بناءة" تجرى، لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل، معربا عن شكره للنرويج على دعمها.

وعقب محادثات بين مفاوضين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا في برلين، يومي الأحد والإثنين الماضيين، دخلت المفاوضات حول التوصل لحل سلمي جولة جديدة في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع.

وسعى المفاوضون الأمريكيون، خلال هذه المفاوضات، إلى نقل نتائج محادثات برلين إلى ممثلي روسيا.

وفي بيان أولي، أشار المفاوض الروسي كيريل ديمترييف إلى أنه قد جرت مناقشات بناءة. ومن المتوقع أن يشارك ممثلون أوكرانيون وأوروبيون أيضا في محادثات فلوريدا.

وأضاف زيلينسكي أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت روسيا ترى ضرورة حقيقية لإنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أن موسكو تبعث بإشارات سلبية فقط في هذا الصدد.

واتهم زيلينسكي روسيا بشن هجمات على الجبهة، وارتكاب جرائم حرب في المناطق الحدودية، وشن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، ونحو 1200 قنبلة انزلاقية، وتسعة صواريخ وصواريخ كروز ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده.



