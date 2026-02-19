وحدات بقيادة كندية تتدرب على الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو في لاتفيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس، بمحاكاة للدفاع عن الجناح الشرقي للتحالف خلال مناورة جرت في لاتفيا.

وتضمنت المناورة، الذي أُطلق عليها اسم "الرعد الضارب"، قيام جنود من اللواء متعدد الجنسيات التابع لحلف الناتو بقيادة كندية في البلاد بالتدريب على إطلاق النار من مدافع هاوتزر إم 777 من موقع مموه.

وقال الليفتنانت كولونيل الكندي أندرو كور في منطقة التدريب العسكري في آداجي قرب العاصمة ريجا: "نحن نتدرب على قصف الأهداف التي نشتبك معها بالمدفعية وكذلك على تحديد هذه الأهداف."

وتقود كندا لواء تابعا لحلف الناتو في لاتفيا، في أكبر انتشار خارجي لها. ويتألف اللواء من نحو 3500 جندي يمثلون أكثر من اثني عشر دولة عضوا في الناتو.

وتقع لاتفيا، العضو في كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، على الحدود مع روسيا وبيلاروس.

وشهدت المناورة إطلاق نيران المدافع على أهداف تبعد عدة كيلومترات.

وقال كور: "نبدأ بتوظيف قدراتنا في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لتحديد الهدف، وبعد تحديد الهدف نقوم بضربه."

واستند التخطيط والتنفيذ أيضا إلى الخبرات التي اكتسبها الجيش الأوكراني في جهوده الدفاعية ضد روسيا.

وعلى سبيل المثال، جربت الوحدات مجموعة من الإجراءات للتصدي للطائرات المسيرة التي قد تقترب من الموقع.