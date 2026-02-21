الأهلي يوفر رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية لحضور مباراة سموحة

أعلن النادي الأهلي توفير رحلات مجانية لنقل الجماهير إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة مساء الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية يوم الإثنين الموافق 23 فبراير الجاري، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري».

وأوضح النادي: «يبدأ تجمع الجماهير في الثالثة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصرًا. وعلى كل مشجع أهلاوي ضرورة اصطحاب تذكرة المباراة، فضلًا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة».

واستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة.

وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، منح اللاعبين راحة أمس الجمعة، بعد الفوز يوم الخميس على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للبطولة.

وواصل الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو برنامجهما التأهيلي للعودة من الإصابة، حيث يحاول الثنائي اللحاق بالمباراة رغم صعوبة الموقف.

ويفقد الأهلي في المباراة المقبلة أمام سموحة 5 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

فيما يغيب الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفى زيزو وعمرو الجزار بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي، قبل المباراة المقبلة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.