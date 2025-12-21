مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم عرضا خاصا لفيلم فلسطين 36

ينظم مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة برئاسة ومؤسس المهرجان الدكتور عزالدين شلح، عرضًا سينمائيًا خاصًا للفيلم فلسطيني «فلسطين 36»، وذلك في جمعية الشبان المسيحية بمدينة غزة، شارع الجلاء وسط المدينة، في إطار جهوده المستمرة لدعم السينما الفلسطينية وإيصال الرواية التاريخية والإنسانية إلى الجمهور المحلي.

ويتبع الفيلم نقاش بين الجمهور ومخرجة الفيلم وعدد من الممثلين الفلسطينيين والعرب والأجانب عبر الانترنت.

يُعد فيلم «فلسطين 36» من أبرز الإنتاجات السينمائية الفلسطينية المعاصرة، وهو من إخراج المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وبمشاركة نخبة من الممثلين الفلسطينيين والعرب والأجانب. وقد حظي الفيلم باهتمام واسع على المستوى الدولي، حيث وصل إلى القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار، ما يشكّل إنجازًا مهمًا للسينما الفلسطينية وحضورها العالمي.

وذكر شلح أنه من المقرر أن يُقام العرض يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة 3:30 مساءً، ليكون العرض الأول للفيلم في فلسطين – غزة، وسط حضور من المهتمين بالسينما والثقافة والفن، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

ويتناول الفيلم مرحلة مفصلية من التاريخ الفلسطيني، مقدّمًا معالجة درامية وإنسانية تسلط الضوء على واقع فلسطين في تلك الحقبة، من خلال قصة مشحونة بالصراع، والهوية، والأسئلة الوجودية، بأسلوب سينمائي رفيع يجمع بين البعد الفني والبعد التاريخي.

وأكد شلح أن تنظيم هذا العرض يأتي ضمن رؤية المهرجان الهادفة إلى تعزيز الثقافة السينمائية في قطاع غزة، ودعم الأعمال التي تروي القصة الفلسطينية من منظور فني مستقل، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور المحلي لمشاهدة أفلام عالمية المستوى رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى أن عرض «فلسطين 36» يشكّل رسالة ثقافية وإنسانية تؤكد أن السينما الفلسطينية قادرة على الوصول إلى المنصات الدولية الكبرى، وأن الفن يبقى وسيلة أساسية للحفاظ على الذاكرة الجماعية، ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات السينمائية والثقافية التي ينظمها المهرجان، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، تأكيدًا على دور السينما كأداة مقاومة ثقافية ومساحة للتعبير الحر.