أثار الفنان أحمد العوضي، موجة من الجدل، عقب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال "بث مباشر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حينما صرح بأنه الفنان الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة ومبيعًا في مصر، مؤكدا أن هذا النجاح جاء بدعم جمهوره وفضل الله عليه.

وقال العوضي خلال البث: "أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأعلى مشاهدة، والأعلى مبيعًا، وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة، عيبة في حقي".

وأضاف: "أنجح وأبقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، ومسلسل فهد البطل كسح الدنيا، وكان رقم واحد في كل حاجة، في المشاهدات والإعلانات".

تلك التصريحات أحدثت تفاعلا كبيرا، وحالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، ففيما اعتبرها المؤيدون ثقة بالنفس، وجد المعارضون أنها مُبالغ فيها.

ودخلت الإعلامية رضوى الشربيني على خط الجدل، حينما علقت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قائلة: "الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصله لكدة، ويتكلم عن فضل الناس اللي خلته يوصل، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد وتربيته". ما دفع "العوضي"، للرد على تصريح "الشربيني"، خلال إحدى حفلات التكريم، معربا عن احترامه لـ"رضوى"، قائلا: "كل الاحترام والتقدير ليها، ست طيبة وبركة". لكن الرد لم يزد الأمر إلا تصعيدا، فعلقت رضوى بدورها، قائلة: "لما تبقى 40 سنة وأنا 44 سنة، وتقول عليا ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كدة مقبولة منك".