اليونسكو تحتفي بعقدين من الريادة المصرية في الإنذار المبكر بتكريم الدكتور عمرو حمودة

كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، العالم المصري الدكتور عمرو حمودة، تقديرًا لمسيرته الممتدة على مدار عشرين عامًا في قيادة جهود الإنذار المبكر بالتسونامي وتعزيز التأهب الساحلي إقليميًا ودوليًا، وذلك في احتفالية دولية رفيعة المستوى بمقر المنظمة.

جاء التكريم تزامنًا مع مرور عشرين عامًا على إنشاء المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق لنظام الإنذار المبكر والتخفيف من آثار التسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما (ICG/NEAMTWS)، وذلك بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال علوم المحيطات وإدارة المخاطر.

وأشارت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إلى أن هذا التكريم يعكس التقدير الدولي للدور المؤثر الذي يضطلع به الدكتور عمرو حمودة، الذي يشغل عددًا من المناصب الدولية الرفيعة، من بينها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو، ونائب رئيس المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق لنظام الإنذار المبكر بالتسونامي، بجانب رئاسته للجنة الدولية المعنية بالتسونامي والمخاطر المرتبطة بأنظمة الإنذار والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجًا لجهود علمية ومؤسسية متواصلة أسهمت في دعم جاهزية الدول الساحلية لمواجهة المخاطر البحرية المعقدة، وعلى رأسها العواصف الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، وموجات التسونامي، من خلال بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية، وتعزيز نظم الاستجابة السريعة والفعالة للكوارث المحتملة.

وشهدت الفعالية تسليط الضوء على نماذج ناجحة للتعاون الدولي، حيث جرى استعراض تجربة إنشاء أنظمة الإنذار الإقليمية القائمة على التنسيق متعدد الأطراف في مجالات الرصد والكشف وتبادل التحذيرات، وهي من أبرز الملفات التي قادها الدكتور حمودة ضمن نطاق اختصاصه باليونسكو.

وعلى الصعيد الوطني والإقليمي، حققت برامج الاستعداد التي يقودها الدكتور حمودة إنجازات لافتة، من بينها إعلان مدينة الإسكندرية في مايو 2024 كأول مدينة في مصر وأفريقيا تحقق المعايير الدولية للجاهزية والاستعداد لمخاطر موجات التسونامي، وذلك ضمن برنامج “Tsunami Ready” العالمي.

كما يجري حاليًا العمل على تجهيز مدينة رأس البر للحصول على هذا الاستحقاق الدولي بحلول عام 2026، في إطار استمرارية هذه البرامج الرائدة.

وأكد هذا التكريم الدولي المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر في مجال السلامة الساحلية العالمية، ويعكس الدور المحوري للكفاءات المصرية في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية المتزايدة.