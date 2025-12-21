الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مزود بآلة تصوير

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلية تصوير جنوبي البلاد، وذلك تزامنا مع خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن "وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون قضاء بنت جبيل، وقامت بتفكيكه"، موضحاً أن ذلك يأتي "في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية".

ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

وفي أكتوبر 2023، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، استشهد خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصب نحو 17 ألفا، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر 2024، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

لكن جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان ويزعم أنه يستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لـ"حزب الله"، كما لا تزال 5 تلال لبنانية تقع تحت سيطرة الاحتلال بعد الاستيلاء عليها في الحرب الأخيرة