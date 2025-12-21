 إنفانتينو: كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون الأجمل في التاريخ - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 8:26 م القاهرة
إنفانتينو: كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون الأجمل في التاريخ

الشروق
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 8:05 م

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سعادته بالتواجد في حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مشددًا على أن النسخة الحالية ستكون الأجمل في تاريخ البطولة، ومتمنيًا التوفيق للمنتخبات الـ24 المشاركة.

وقال إنفانتينو، خلال كلمته في حفل الافتتاح: «مرحبًا بكم في بلدي المغرب، بلد كرة القدم والشغف والسلام. أشكر جلالة الملك محمد السادس على حسن الاستقبال في هذا البلد الرائع، وعلى دوره في توحيد قارة أفريقيا والعالم».

وأضاف: «أتمنى حظًا موفقًا للمنتخبات الـ24 التي تتنافس في كأس أمم أفريقيا، والتي أؤكد أنها ستكون الأجمل في تاريخ البطولة».

واختتم رئيس «فيفا» كلمته قائلًا: «بالنسبة لهذه الليلة.. هيا يا مغرب وجزر القمر».

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمواجهة منتخب المغرب أمام جزر القمر في مباراة الافتتاح، مساء اليوم.


