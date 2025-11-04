الرئيس الألماني يزور مركزا بحثيا في غانا للاطلاع على التعاون بمجال اللقاحات

في اليوم الثاني من زيارته لغانا، يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء إلى مدينة كوماسي، ثاني أكبر مدن البلاد، للاطلاع على التعاون الألماني-الغانـي في مجالي التعليم والبحث العلمي، حيث تركز الزيارة على أبحاث اللقاحات.

وفي هذا السياق، يزور شتاينماير مركز كوماسي للأبحاث التعاونية. ويرافقه في جولته الأفريقية عالم الفيروسات كريستيان دروستن، مدير معهد الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، الذي اكتسب شهرة واسعة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بفضل تحليلاته العلمية.

كما يعتزم الرئيس الألماني زيارة مركز للتدريب المهني يقدم برامج تعليمية تطبيقية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية وصناعة الآلات وتكنولوجيا المعلومات. وكان رئيس غانا، جون ماهاما، قد عرض أمس الاثنين تقديم المساعدة لألمانيا في حل مشكلة نقص الكوادر المتخصصة.

وفي ختام زيارته، يعتزم شتاينماير لقاء ملك شعب الأشانتي، أوتومفو أوسي توتو الثاني، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ إقليمي كبير رغم تحول غانا لدولة ديمقراطية.