أوكرانيا تعلن استهداف خط أنابيب نفط في منطقة موسكو

• المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن خط الأنابيب كان يزود الجيش الروسي بالنفط..

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، استهداف خط أنابيب نفط في منطقة موسكو الروسية، وإخراجه عن الخدمة.

وذكر بيان صادر عن المديرية العاصمة للاستخبارات بالدفاع الأوكرانية أنها نفذت عملية على خط أنابيب النفط "كولتسوفوي" في منطقة موسكو.

وعلل البيان استهداف خط الأنابيب بكونه "يزود الجيش الروسي بالنفط".

وأفاد بأن "الموقع الذي تم فيه تعطيل منشأة البنية التحتية العسكرية الحيوية بنجاح يقع في رامينسكوي بمنطقة موسكو".

وأضاف البيان أن خط أنابيب النفط الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر "تعرض لأضرار وخرج عن الخدمة".

في السياق، أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، أن الجيش الروسي شن هجوما على المدينة بصاروخ باليستي من نوع (إسكندر-إم) "مزود برأس عنقودي".

وأضاف كيم أن الهجوم الروسي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 بجروح.

وبحسب بيان صادر عن قيادة القوات الجوية للجيش الأوكراني، استهدفت روسيا أراضي أوكرانيا باستخدام 223 طائرة مسيرة الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير أو تغيير مسار 206 طائرة مسيرة روسية.

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم غربية في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.