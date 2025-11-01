لا شيء يضاهي فرحة وسعادة الأندية المصرية باليوم التاريخي الذي يمر على المصريين، بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ورفضت معظم الأندية المصرية أن يمر هذا اليوم دون احتفالات استثنائية عبر الحسابات الرسمية على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير ليؤكد من جديد أن مصر ما زالت مهد الحضارات وملتقى الإبداع الإنساني، وأن تاريخها العريق سيبقى مصدر فخر لكل المصريين وللعالم أجمع.

البداية مع نادي الإسماعيلي الذي يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في الجولة الـ13 للدوري المصري، إذ نشر مقدمة لموعد المباراة بصورة لأحد لاعبيه بالشكل الفرعوني.

أما نادي بيراميدز الذي يحمل اسم "الأهرامات" باللغة الإنجليزية، فنشر عدة صور للمتحف المصري الكبير وعلق عليها: "الجميع يعرف أن الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، واليوم تواصل مصر إبهار العالم بحضارة بدأت قبل أكثر من 7000 عام".

نفس الأمر للنادي الأهلي الذي نشر مقطع فيديو بعلم الأهلي في المتحف الكبير مصحوبا بأغنية فرعونية احتفالا باليوم التاريخي.

النادي المصري البورسعيدي نشر رسالة هامة تبرز أهمية اليوم التاريخي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي: "في يوم تاريخي يجمع بين عظمة الماضي والفخر بالحاضر: اليوم نشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، صرح يروي قصة حضارة عاشت لآلاف السنين، في عام 1920 تأسس النادي المصري رمزًا للهوية الوطنية بعد ثورة 1919، واستوحيت ألوانه من علم الثورة آنذاك.. كلاهما بوابة لتراثنا: الأول يحتضن كنوز الفراعنة، والثاني يشهد على نضال وبطولات أبناء بورسعيد الباسلة على مدار تاريخها".

كما هنأ النادي المصري البورسعيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بافتتاخ المتحف كالتالي:

كما حرص نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحدث التاريخي كالتالي:

نادي غزل المحلة:

اختار النادي الذي تأسس في 1936 أن يحتوى شعاره الرسمي على رمز فرعوني، عبارة عن رأس الملكة كليوباترا، حيث يعود إلى ارتباطها بتاريخ الغزل والنسيج في مصر القديمة، وتم اختيار هذا الشعار لربطه بتاريخ دولة البطالمة، التي كانت تمثل صناعة الغزل والنسيج فيها مصدرًا رئيسيًا للدخل.