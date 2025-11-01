كان: ذكرى اغتيال رابين تتحول إلى ساحة انقسام سياسي في إسرائيل

اطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء الائتلاف الحاكم مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، في خطوة وُصفت في وسائل الإعلام العبرية بأنها "تحوّل كامل في طابع المناسبة" التي تحولت من يوم للوحدة والديمقراطية إلى ساحة انقسام سياسي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو رفض المشاركة في المراسم الرسمية على جبل "هرتسل" في القدس، وكذلك في المهرجان الجماهيري في ميدان رابين بتل أبيب، رغم أن الحدث الرسمي ينظمه مكتبه هو.

كما أعلن رئيس الكنيست من حزب الليكود أمير أوحانا عن إلغاء مشاركته أيضاً، ليمثله نائب من حزب "يش عتيد" المعارض.

وتشير هيئة البث، إلى أن هذه المقاطعة تمثل "اكتمال التحول" في التعامل مع ذكرى اغتيال رابين، إذ كانت شخصيات اليمين الإسرائيلي في الماضي تشتكي من استبعادها عن الفعاليات، لكنها اليوم تختار طوعاً مقاطعتها، ما يعكس حالة الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان المسائي في تل أبيب كل من يائير لابيد، ويائير غولان، وغادي آيزنكوت، وتسيبي ليفني، فيما اعتذر نفتالي بينيت عن الحضور لأسباب وُصفت بأنها "تقنية"، بحسب وكالة "معا"ً الفلسطينية.

وختم التقرير بالقول إن يوم إحياء ذكرى رابين الذي كان يُنظر إليه كرمز لوحدة الإسرائيليين حول القيم الديمقراطية، أصبح مناسبة تعكس الاستقطاب السياسي المتزايد في إسرائيل.