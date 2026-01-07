الرئيس الإيراني يصدر أوامر لقوات الأمن بعدم استهداف المتظاهرين السلميين

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوامر لقوات الأمن بعدم استهداف المتظاهرين السلميين، في محاولة لنزع فتيل الاضطرابات العنيفة التي يقول نشطاء إنها أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن نائب الرئيس الإيراني، محمد جعفر قائمبانه، اليوم الأربعاء، قوله "لا يتعين اتخاذ أي إجراء أمني ضد هؤلاء الذين يحتجون على الصعوبات الاقتصادية طالما أنهم لا يمسون بالأمن القومي"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف، "أما أولئك الذين يحملون السلاح فهم مسألة مختلفة"، واصفا أي شخص يهاجم منشآت الشرطة أو منشآت عسكرية بأنه "مثير للشغب".

وكان نشطاء في الخارج قد قالوا أمس الثلاثاء، إن حصيلة القتلى في أعمال العنف المحيطة بالاحتجاجات التي شهدتها إيران ارتفعت إلى 36 شخصًا على الأقل، فيما احتجزت السلطات ما يربو على 1200 آخرين.

واعترفت الحكومة بوقوع اضطرابات في إحدى المحافظات الغربية حيث أفادت تقارير باقتحام قوات الأمن لأحد المستشفيات.