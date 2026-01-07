وفد من حزب العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

- دانيال: المواطنة في صدارة أولويات الحزب باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية للاستقرار



زار وفد من قيادات حزب العدل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار حرص الحزب على تأكيد قيم المواطنة وترسيخ معاني الوحدة الوطنية.

ضم وفد الحزب عبدالغني الحابس مساعد رئيس حزب العدل، وإيفا فارس عضو مجلس الشيوخ، ورنا وجيه ممثلة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وأنطونيو دانيال أمين المواطنة، والصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم الحزب، ونهى فؤاد وأبانوب جمال القياديين بالحزب.

وأكد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، أن المشاركة في تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم تمثل تقليدا وطنيا راسخا، يعكس طبيعة المجتمع المصري القائم على الشراكة الكاملة بين جميع أبنائه، بعيدا عن أي تمييز ديني أو اجتماعي.

وشدد أعضاء الوفد على أن الأعياد في مصر كانت ولا تزال مناسبة جامعة، تُجسد وحدة النسيج الوطني، وتعكس عمق الروابط الإنسانية بين أبناء الشعب الواحد.

من جانبه، أوضح أنطونيو دانيال أمين المواطنة بالحزب، أن زيارة الكاتدرائية المرقسية لا تأتي في إطار المجاملات الشكلية، وإنما تعبيرا صادقا عن إيمان الحزب بأن المواطنة الكاملة هي الأساس الحقيقي لبناء دولة قوية وعادلة، مشيرا إلى أن تماسك المجتمع المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن الحزب يضع ملف المواطنة في صدارة أولوياته، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للاستقرار والتنمية، مؤكدين أن تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر يمثل ضرورة وطنية في ظل ما يشهده العالم من تصاعد لخطابات الكراهية والانقسام.

وفي ختام الزيارة، نقل وفد حزب العدل للبابا تواضروس خالص التهاني وأطيب الأمنيات له ولجموع المصريين الأقباط، متمنين أن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والسلام، وأن يظل الوطن نموذجا فريدا في التعايش والوحدة الوطنية.