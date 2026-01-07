تنتظر الجماهير المصرية والإفريقية مواجهة مثيرة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

ويلعب المنتخب الوطني المصري مع نظيره المنتخب يوم السبت المقبل، في التاسعة مساءً على ملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الوطني تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على بنين 3-1 مساء الإثنين الماضي، فيما انتصر منتخب كوت ديفوار على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتشهد المباراة تجدد الصدام بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب الأفيال بعد 20 سنة من مواجهة سابقة بينهما.

والتقي حسام حسن مع إيميرس فايي في مباراة مصر ضد كوت ديفوار في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2006، في مصر والتي انتهت بفوز مصر 3-1، وصنع حسام حسن الهدف الثالث لمصر.

والتقى المنتخبان مجددًا في نهائي البطولة، والذي شهد مشاركة فايي في الخسارة أمام مصر بركلات الترجيح، فيما بقي حسام حسن على مقاعد البدلاء.

كما تجمع مفارقة غريبة بين المدربين في مباراة ربع النهائي، حيث حقق حسام حسن اللقب كلاعب ولم يحققه كمدير فني، حتى الآن، فيما حقق إيميرس فايي اللقب كمدير فني ولكن لم يحققه كلاعب.