مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح رغم معوقات الاحتلال

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الفوج الأول من القافلة الإنسانية المصرية توجه صباح اليوم إلى الأراضى الفلسطينية، بإشراف الهلال الأحمر المصرى وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

وأوضح المراسل، خلال رسالة على الهواء اليوم الأربعاء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، تشمل مواد غذائية، وملابس شتوية، وبطاطين، ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب مشتقات المواد البترولية، مثل الغاز الطبيعى والسولار والبنزين، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات وأعمال الإنارة.

وأضاف أن اللجنة المصرية الدولية بالقطاع الفلسطينى تواصل جهودها فى مختلف محافظات قطاع غزة، من خلال توزيع الطرود الغذائية والخيام والأدوية على الأسر المتضررة، خاصة فى ظل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف عمل نحو 27 منظمة دولية ومحلية كانت تقدم الدعم للقطاع.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن ميناء العريش البحرى ومطار العريش الدولى يواصلان استقبال السفن والطائرات المحملة بالمساعدات من مختلف دول العالم، ولا سيما الدول العربية، حيث يتولى الهلال الأحمر المصرى استلام هذه المساعدات وتنظيمها ونقلها إلى مركزه اللوجستى بمدينة العريش، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبرى رفح والعوجة وكرم أبو سالم.



