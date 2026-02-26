أكسيوس: واشنطن تسعى لفرض قيود نووية غير محددة المدة على إيران

• نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن..



قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن واشنطن تريد في إطار المفاوضات النووية الجارية مع إيران، أن تكون القيود الواردة في أي اتفاق جديد سارية بشكل غير محدد المدة.

جاء ذلك في تقرير لأكسيوس، الأربعاء، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، حيث ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب بأن يبقى أي اتفاق نووي محتمل مع إيران "ساريا إلى أجل غير مسمى".

وذكرت المصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعرب خلال اجتماع خاص عن رغبة بلاده في إبرام اتفاق مع إيران لا يتضمن تاريخا لانتهاء القيود النووية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن ويتكوف أوضح أن المقاربة الأمريكية تستند إلى ضرورة التزام إيران الدائم بعدم إنتاج سلاح نووي، وهو ما يستبعد عمليا فرض قيود محددة بمدة زمنية.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات عشية انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في مدينة جنيف السويسرية.

وكان الرئيس ترامب قد انتقد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي تضمن بنودا تقضي برفع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 8 و25 عاما.

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق الموقع في عهد أوباما، مبررا ذلك بأن تحديد التزامات إيران النووية بفترة زمنية يجعل التعهدات غير دائمة.