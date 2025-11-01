الأمم المتحدة: 87% من أراضي غزة تضررت بسبب الحرب

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في غزة وصلت إلى 87%، حيث استمرت الأضرار في تزايد متسمر طيلة العام الجاري.

وأظهر تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، دمارًا واسع النطاق للأراضي والصوبات الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء وسبل العيش، بحسب وكالة صفا.

وأوضح التحليل، أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، مشيرًا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة بشكل عام تعرضت للدمار.

ومع ذلك، جاء في التحليل أن 37% من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة أصبحت الآن متاحة فعليًا لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار.

وضمن هذه المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا يزال حوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، مما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.

وكشف التحليل عن أن الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، وهي حيوية للري، تفاقمت من 83% في نيسان إلى ما يقرب من 87% أواخر أيلول، مما أثر بشكل أكبر على قدرة غزة على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

إلى ذلك، قالت الفاو، إنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقًا عبر القطاعات، لكنها أشارت إلى أن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10%.